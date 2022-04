Landgericht : Entscheidung über Ofarim-Anklage in einigen Wochen

Entscheidung über Ofarim-Anklage in einigen Wochen

Gil Ofarim hatte Anfang Oktober 2021 ein Video vor dem Hotel in Leipzig aufgenommen und darin gesagt, dass ihn ein Mitarbeiter aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen. Foto: Tobias Hase/dpa

Leipzig Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat Gil Ofarim wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung angeklagt. Die Entscheidung über die Zulassung der Klage wird noch einige Zeit auf sich warten lassen.

Das Landgericht Leipzig wird in einigen Wochen entscheiden, ob es die Anklage gegen den Musiker Gil Ofarim zulässt. Zunächst laufe jetzt eine mehrwöchige Erklärungsfrist, in der sich der Künstler und seine Anwälte äußern könnten, sagte eine Gerichtssprecherin am Freitag.