Jahressteuergesetz verabschiedet : Immobilienerben müssen sich ab Januar auf höhere Steuern einstellen

Berlin Wer ein Haus oder eine Wohnung erbt, muss sich ab kommendem Jahr auf eine deutlich höhere Erbschaftsteuer einstellen. SPD und Grüne begrüßen das, die FDP hat es hingenommen. Will die Union den Anstieg noch verhindern, muss sie im Bundesrat aktiv werden.

Die Erben von Immobilien müssen sich im kommenden Jahr auf eine deutliche höhere Erbschaftsteuer einstellen. Denn der Bundestag billigte am Freitag das Jahressteuergesetz, in dem die Höherbewertung von vererbten oder verschenkten Immobilien festgelegt wird. Die Bundesregierung setzt damit ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts um, das die Neubewertung der Immobilien nach 13 Jahren vorgeschrieben hatte. Zwar steigen die Steuersätze nicht, doch durch die höhere Bewertung fallen in vielen Fällen deutlich mehr Steuern an. Denn im vergangenen Jahrzehnt nahmen de Immobilienwerte wegen hoher Nachfrage und geringen Zinsen stark zu.