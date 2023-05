Kritische Stimmen nach Erdogans Wahlsieg Cem Özdemir fordert „Zeitenwende“ in deutscher Türkei-Politik

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen erwartete nach dem Wahlsieg Erdogans einen weiteren wirtschaftlichen Niedergang in der Türkei. „Die ganze Türkei wird den manipulierten Wahlsieg Erdogans mit dem unvermeidlichen weiteren wirtschaftlichen Niedergang teuer bezahlen“, sagte Röttgen. „Dieser dürfte Erdogan zu weiterer Radikalisierung im Innern und zu noch größerer Unberechenbarkeit aus Sicht des Westens in der Außenpolitik verleiten“, sagte er. „Erdogan spaltet die Türkei in zwei praktisch gleich große Teile. Hinter ihm steht die religiös-konservative Landbevölkerung. Die pro-europäisch gesinnte Hälfte des Landes lehnt Erdogan ab. Wir Europäer müssen wissen, dass es diese andere Hälfte gibt und dürfen schon darum die Türkei nicht aufgeben“, so Röttgen.