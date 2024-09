Koalition Erscheinungsbild der Ampel macht Scholz ratlos

Scholz antwortete bei dem Bürgerdialog auch erstmals auf Fragen zu den Wahlergebnissen in Thüringen und Sachsen. Das Abschneiden der AfD mit mehr als 30 Prozent „bedrückt mich sehr“, sagte er. Das massive Erstarken der in beiden Ländern vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuften Partei führte er auf drei Themen zurück: Wachsende Unsicherheit in Zeiten des Umbruchs, irreguläre Migration, Ukraine-Krieg.