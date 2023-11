Erste Brexit-Bilanz „Erwartungsgemäß negativ“

Zudem dürfte austrittswilligen Ländern die Summe der negativen Auswirkungen zu schaffen machen, wie sie in der Bilanz zusammengefasst werden. An Dutzenden von Beispielen drücken die EU-Beobachter wiederholt ihre Sorgen über das Ausmaß der negativen Entwicklung aus. So etwa über die vielen EU-Bürger, denen die Einreise in das Vereinigte Königreich verwehrt wurde, oder die hohen Visumgebühren und deren langwierige und umständliche Verfahren. Selbst der Au Pair Sektor habe massiv unter dem Brexit gelitten. Schottische Universitäten bedauerten zutiefst das Ausbleiben von Studenten aus den EU-Ländern. Auf zahlreichen Feldern ruft das Parlament die Kommission auf, die Koordination zu verbessern - von den Umweltschutzstandards über die Regulierung der Finanzdienstleistungen bis zum Stromhandel. Auch vor jährlich neu auszuhandelnden Fischereiquoten graust es den Abgeordneten. Und schnelle kreative Lösungen mahnen sie an, um Strafzölle ab dem 1. Januar auf Elektroautos noch abzuwenden.