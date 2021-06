Seelsorger : Erster Militärrabbiner der Bundeswehr ins Amt eingeführt

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer unterhält sich in der Leipziger Synagoge mit dem neuen Militärrabbiner Zsolt Balla. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Leipzig Nach 100 Jahren gibt es wieder einen Militärrabbiner in Deutschland. Die Erwartungen an den 42-jährigen Zsolt Balla sind groß. In der Truppe gab es immer wieder Antisemitismus und Rechtsextremismus.