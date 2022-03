Migrationsexperte Gerald Knaus : „Es braucht dringend eine organisierte Luftbrücke für Flüchtlinge“

Migrationsexperte Gerald Knaus fordert eine Luftbrücke, um Menschen aus der Ukraine in Sicherheit zu bringen. Foto: picture alliance/dpa/Francesco Scarpa

Interview Berlin Der Leiter der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative, Gerald Knaus, spricht von der größten Flüchtlingskatastrophe in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs - doch das Bewusstsein dafür sei noch nicht bei allen angekommen. Er fordert eine bessere Koordination und Verteilung innerhalb der EU. Man müsse sich auf Hunderttausende Menschen einstellen, nicht nur Tausende.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jana Wolf

Herr Knaus, es gibt Kritik aus der Opposition, dass keiner einen Überblick hat, wer und wie viele Menschen aus der Ukraine mittlerweile nach Deutschland gekommen sind. Braucht es eine lückenlose Registrierung und wie kann sie gelingen?

Knaus Für jene, die nur durch Deutschland reisen oder auf Besuch kommen, ergibt die Forderung nach einer „lückenlosen Registrierung“ keinen Sinn. Die letzten Tage waren Freunde aus Kyiv bei uns in Berlin zu Gast, doch sie wollen nicht in Deutschland bleiben und leben derzeit bei Verwandten in Prag. Es wäre sinnlos, würden sie sich hier registrieren lassen. Und auch wer in Deutschland bei Bekannten unterkommt, wird sich nicht sofort registrieren. Das ändert sich, sobald Ukrainer Unterstützung erhalten, arbeiten oder Schulen besuchen wollen. Dann wird klar, wo Menschen sind.

Hintergrund Die Denkfabrik ESI und ihr Gründer Knaus Der österreichische Soziologe und Migrationsforscher Gerald Knaus ist Gründungsvorsitzender der Europäischen Stabilitätsinitiative (ESI), einer Denkfabrik mit Sitz in Berlin und Büros in diversen Städten Europas. Er studierte in Oxford, Brüssel und Bologna. Das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei vom 18. März 2016 geht auf seine Initiative zurück. ESI Die ESI wurde 1999 nach dem Kosovokrieg in Sarajevo gegründet. Schwerpunkt der Arbeit des Think Tanks waren zunächst die Länder Südosteuropas im Hinblick auf die europäische Einigung. Inzwischen ist die ESI vor allem für Konzepte in der Migrationspolitik bekannt. Sie wird finanziert unter anderem von der Stiftung Mercator, der schwedische Entwicklungsbehörde Sida und der Open Society Foundation des ungarisch-amerikanischen Unternehmers George Soros.

Wie läuft es bei der Verteilung von Flüchtlingen, innerhalb Deutschlands, aber auch in der EU?

Knaus In Deutschland läuft die Verteilung an, aber auf der Ebene der EU passiert noch viel zu wenig. Der Schlüssel sind Angebote von Mitgliedsstaaten, in den nächsten Wochen Hunderttausende organisiert aufzunehmen. Es gibt bereits Angebote einiger europäischer Länder, aus Moldawien jeweils zwischen 500 und 2500 Flüchtlinge auszufliegen. Die ersten Flüge fanden schon statt. Das ist gut, aber noch viel zu wenig.

Woran liegt das?

Knaus In manchen Ländern herrscht immer noch das Gefühl, es würde genügen, wenn sich Flüchtlinge in der EU von selbst verteilen. Wenn aber weiterhin jeden Tag Zehntausende neue Flüchtlinge in die EU kommen, genügt das eben nicht. Dann drohen große Probleme in den Erstankunftsländern. Auch die Ausbeutung von schutzbedürftigen Frauen und Kindern, die nicht schnell ein Dach über dem Kopf und Unterstützung finden, könnte dann dramatisch zunehmen. Deswegen braucht es dringend eine organisierte Luftbrücke für Flüchtlinge, gemeinsam mit Großbritannien, Kanada und den USA als eine EU-G7-Initiative. Die EU-Innenminister sollten dies noch diese Woche in die Wege leiten.

Wie optimistisch sind Sie, dass diese international organisierte Luftbrücke tatsächlich eingerichtet wird?

Knaus Einigen in Europa fällt es immer noch schwer zu verstehen, was es bedeutet, die größte Flüchtlingskatastrophe in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu erleben. Regierungen müssen jetzt so handeln, wie es das Ausmaß dieser humanitären Herausforderung erfordert. Das Bewusstsein, dass sich mögliche weitere Millionen von schutzbedürftigen Ukrainerinnen und Kindern nicht von selbst spontan so in der EU verteilen, dass allen schnell geholfen werden kann, wächst, aber zu langsam.

Was sollte konkret passieren?

Knaus Es muss ein Team ernannt werden, dass nicht nur für eine humanitäre Luftbrücke wirbt, sondern dann auch koordiniert, damit in den nächsten vier Wochen Hunderttausende Menschen nach Spanien, Frankreich oder auch nach Großbritannien gebracht werden können: Hunderttausende, nicht Tausende.

Die jüngste Erfahrung aus Afghanistan hat gezeigt, wie groß die Probleme dabei sein können. Was muss passieren, damit es diesmal besser läuft?

Knaus Aus Afghanistan wurden im letzten Sommer binnen zwei Wochen immerhin mehr als 100.000 Menschen mit Flugzeugen evakuiert, auch wenn es chaotisch war. Aber ansonsten sind die Situationen schwer zu vergleichen. Mit dem Inkrafttreten der EU-Richtlinie zum vorübergehenden Schutz haben alle Menschen, die in die EU fliehen, das Recht, überall in der EU aufgenommen zu werden. Wenn heute Großstädte in der EU ankündigen würden, dass sie binnen weniger Wochen mehr als zwei Prozent ihrer Bevölkerung aufnehmen könnten, dann müsste man Flüchtlinge aus Rumänien, der Slowakei oder Polen nur noch dorthin bringen. Und diese müssen überzeugt werden, dass es in ihrem Interesse ist, zunächst nach Dublin, Madrid oder Marseilles zu fliegen.

Was fordern Sie konkret?