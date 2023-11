EU-Beitrittsempfehlungen Erweiterung? Ja bitte, aber nicht so!

Seit zehn Jahren hat es keiner der lange auf Beitritt wartenden Kandidaten mehr geschafft, vom Türsteher des Clubs der 27 eingelassen zu werden. Dieser Prozess ist derzeit so angelegt, dass er die EU-Willigen zermürbt, ihre Begeisterung in Frust verwandelt, ihnen mehr Bürde als Würde vermittelt. Sie lernen die EU kennen als Organisation, die ihnen das historisch größte, politisch abenteuerlichste und gesellschaftlich gefährlichste Reform-Tempo abverlangt, während die EU-Größen drinnen geradezu in Reformstarre verharren, obwohl sie genau wissen, dass sie selbst sich erst noch durch einen radikalen Umbau ihrer Entscheidungsverfahren fit für die Erweiterung machen müssen.