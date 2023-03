Verbraucherfreundliche Kommissionsvorschläge

Der TüV-Verband regte an, ein eingängiges Prüfzeichen zu entwickeln. „Ready for Repair“ (Bereit zur Reparatur) könnten alle Produkte erhalten, für die Ersatzteile vorgehalten würden, deren Teile einfach ausgetauscht werden könnten oder für deren Software eine Update-Garantie gegeben werde. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) meldete Bedenken an. Insbesondere viele mittlere und kleinere Unternehmen seien derzeit betrieblich nicht in der Lage, den Anspruch auf Reparatur in der Praxis umzusetzen. Unter anderem das längere Vorhalten von Ersatzteilen und die Rücknahme von fehlerhaften Geräten bedeuteten „zahlreiche logistische und finanzielle Belastungen“. Deshalb solle die EU „viel stärker auf Freiwilligkeit und Anreize für Unternehmen“ setzen. Vorgaben, die in der Praxis nicht umgesetzt werden könnten, trügen nicht zu einer ressourcensparenden Kreislaufwirtschaft bei.