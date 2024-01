EU-Gesetze im Akkord Was sich für Europas Bürger, Firmen und Regierungen ändert

Endlich gibt es ein Gemeinsames Europäisches Asylsystem (GEAS), lautet das Lob der Regierungen über die erzielte Verständigung. Denn die Migration macht ihnen schwer zu schaffen und beschert Rechtspopulisten Zulauf. Gleich fünf Verordnungen werden zu in der gesamten EU unmittelbar geltendem Recht. Jeder Ankömmling soll erfasst werden, Menschen mit geringen Chancen auf ein Bleiberecht sollen an den Außengrenzen schnelle Verfahren bekommen, und auch in Krisensituationen sind Mechanismen beschlossen, mit denen die EU eine ausufende Dynamik wieder in den Griff bekommen will. Zudem geht es um eine gerechte Verteilung von Flüchtlingen, und wer da nicht mitmacht, muss zahlen. Problem Nr. 1: Vielen gehen die Regelungen zu weit, die Mehrheiten bei der Bestätigung durch das EU-Parlament sind daher unsicher. Problem Nr. 2: Viele Details sind noch offen, es ist nur eine mit viel Druck erzielte politische Grundsatzeinigung, es bleibt Raum für zähe weitere Verhandlungen. Problem Nr. 3: Messbare Folgen hat das GEAS nicht sofort, spürbare Wirkungen werden erst später erwartet. Problem Nr. 4: Werden sich die Staaten, die sich nicht an jetzt geltendes EU-Recht halten, an dieses neue EU-Recht halten?