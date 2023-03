Deutschland übernimmt Flüchtlinge aus Italien Die Hoffnung auf „das große Ganze“ beim Asyl

Fast 2000 Kilometer liegen zwischen Lampedusa und der Rue de la Loi. Doch thematisch hängen die italienische Insel im Mittelmeer und das Ratsgebäude in Brüssel an diesem Donnerstag ganz eng zusammen. In den 24 Stunden vor Beginn des Treffens der Innenminister in Europas Hauptstadt sind auf Lampedusa wieder mehr als 1300 Flüchtlinge angekommen. Sie alle hatten sich im 138 Kilometer entfernten Tunesien auf den gefährlichen Weg gemacht, obwohl vor der Küste Kalabriens in der Vorwoche über 70 Menschen ertranken. „Wir brauchen Ordnung und Steuerung“, mahnt Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser am Nachmittag nach den ersten Runden der Zusammenkunft an. Sie kleidet ihre Mahnung in höfliche Worte. Doch zwischen den Sätzen am Morgen und am Nachmittag schimmert Verärgerung durch.