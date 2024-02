FDP blockiert deutsche Zustimmung EU-Lieferketten-Richtlinie: Manchmal ist der Fortschritt eine Schnecke

Arbeitsminister Heil hatte daraufhin versucht, die FDP durch Argumente und Änderungen von ihrem Widerstand abzubringen. Einheitliche Standards in Europa seien im Interesse der im Wettbewerb stehenden deutschen Unternehmen, argumentierte Heil. Zudem will der SPD-Politiker die deutsche Lieferkettenregulierung ändern. So sollen die jährlichen Berichtspflichten der Unternehmen durch das deutsche Lieferkettengesetz ausgesetzt werden. Betroffenen sind laut Heils Eckpunkten rund 3000 Unternehmen. Heute müssen die Firmen regelmäßig über die Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten gegen Kinderarbeit und für Menschenrechte einen Bericht veröffentlichen, der vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle überprüft wird. Stärker berücksichtigt werden soll zudem, wenn es in einem Land, in dem etwa Produkte für den deutschen Markt hergestellt werden, ein niedrigeres Niveau von Rechtsdurchsetzung herrscht. Mehr Raum soll es auch für Initiativen ganzer Branchen geben, die einzelne Unternehmen entlasten könnten.