Pflanzenschutz Sarah Wieners neuer großer Kampf

Die jetzige österreichische Grünen-Europa-Abgeordnete hat zur Vorbereitung des anstehenden Kampfes um die Zukunft der Pestizide in Europa ihre eigenen Haare untersuchen lassen. Ergebnis: Sie enthalten Abbauprodukte von DDT, jenem Insektenbekämpfungsmittel, das bereits Anfang der 1970er Jahre verboten wurde. Die zehnjährige Deutsch-Österreicherin muss also aufgenommen haben, was die 60-jährige Politikerin immer noch mit sich trägt.