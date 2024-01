Europäischer Rechnungshof Verkehr rollt am Klimaschutz vorbei

Regelmäßig verschärft die EU die Grenzwerte für den erlaubten Schadstoffausstoß. Somit darf bei einer Bilanz der Entwicklung zum klimaneutralen Europa in den letzten drei Jahrzehnten eigentlich eine Kurve nach unten erwartet werden. Doch zumindest bis 2010 steigt die Linie beim Anteil der durch den Verkehr verursachten CO2-Emissionen stark an, geht danach nur sehr langsam zurück und nimmt nach einer Corona-Delle wieder Fahrt nach oben auf. „Die grüne Revolution der EU kann nur stattfinden, wenn deutlich weniger umweltschädliche Fahrzeuge im Umlauf sind“, stellt Pietro Russo vom Rechnungshof am Mittwoch bei der Vorstellung seiner Untersuchungsergebnisse fest.