EU verstärkt Druck auf Scholz : Das Leopard-2-Signal aus Straßburg

Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson bei seiner Rede vor dem Europa-Parlament am Dienstag in Straßburg. Foto: dpa/Jean-Francois Badias

Straßburg Was aus der EU auf die Menschen zukommt, steht traditionell am Anfang der Januar-Tagung des Europa-Parlamentes. Die Herausforderung des russischen Krieges gegen die Ukraine bleibt im Mittelpunkt - und an einer Stelle wird es ganz konkret: Deutschland soll den Weg zur Lieferung von Kampfpanzern freimachen.

Von Gregor Mayntz

Es ist so etwas wie die „Regierungserklärung“ einer neuen EU-Ratspräsidentschaft und guter Stil, in Straßburg den Europa-Abgeordneten zu Beginn zu sagen, welche Projekte von den EU-Institutionen demnächst geschultert werden sollen. Doch noch bevor Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson an diesem Dienstag das Wort erhält, hat Parlamentspräsidentin Roberta Metsola bereits klargestellt: „Die größte Herausforderung für die EU und die Demokratie bleibt die illegale Invasion Russlands in der Ukraine.“

Doch in Straßburg hat es das Parlament in dieser Sitzungswoche zunächst mit seiner eigenen Glaubwürdigkeit zu tun. Zum Auftakt am Montagabend musste Metsola den Kollegen mitteilen, dass im „Katargate“ genannten Korruptionsskandal zwei weitere Abgeordnete ihre Immunität verlieren sollen, der Belgier Marc Tarabella und der Italiener Andrea Cozzolino. Im Plenum, in den Sälen und auf den Fluren laufen zugleich die Gespräche über die Konsequenzen. Noch mehr Transparenz über die Gesprächskontakte? Ein aufmerksameres Auge auf Nichtregierungsorganisationen, die unter dem Deckmantel des Engagements für das Gute in der Welt eiskalte Lobbyarbeit betreiben können, ohne dass es bislang aufgefallen wäre? Weg mit den Pensionsansprüchen verurteilter Europa-Politiker? Eine „Abklingphase“ für ausscheidende Abgeordnete? Klar ist am Dienstag nur, dass es an diesem Mittwoch eine Nachfolge für die in Haft sitzende frühere EU-Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili geben soll. Mehrere Fraktionen haben Bewerber nominiert.

Bei der Glaubwürdigkeit richten sich die Blicke auch nach Berlin. Bereits im Oktober hat sich das EU-Parlament für die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine ausgesprochen. Unter dem Eindruck der grausamen russischen Bombardierung eines Wohnblocks im ukrainischen Dnipro wollen es die Abgeordneten nicht bei einer neuerlichen scharfen Verurteilung belassen. Begleitet wird die Reaktion einerseits von einer Debatte über ein gesondertes Tribunal zur Verurteilung des russischen Angriffskrieges, andererseits von einer Verschärfung einer Resolution zur allgemeinen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union.

Der Chef des Auswärtigen Ausschusses, David McAllister (CDU), liefert am Dienstag Nachmittag die alljährliche Lage-Analyse zur europäischen Sicherheit. Ergänzend sagt er unserer Redaktion: „Die Ukraine benötigt dringend Waffen und Gerät, um die russischen Invasoren zurückzudrängen.“ Und: „In Europa wächst der Druck auf die Bundesregierung, die Lieferung von Leopard-2-Panzern zuzulassen.“ Der Fraktionschef der Christdemokraten, Manfred Weber (CSU), betont ebenfalls, die Leopard-Lieferung sei „überfällig“. Es sind zudem die in Deutschland mitregierenden Grünen, die mit einem Passus ihre eigene Regierung unter verstärkten Druck setzen wollen. Ihr Kanzler Olaf Scholz wird in dem Entwurf namentlich erwähnt und dazu aufgefordert, seinerseits einen Zusammenschluss europäischer Länder auf die Beine zu stellen, damit „unverzüglich“ Leopard-2-Kampfpanzer aus deutscher Produktion in die Ukraine geliefert werden.

Das ist auch Thema für Schwedens Ratspräsidentschaft. Schließlich wünsche sich Russland nichts sehnlicher, als die EU in Sachen Ukraine-Unterstützung zu spalten. Nichts sei wichtiger für Europa als ein ukrainischer Sieg, stellt Kristersson fest. Die vereinigte Unterstützung zu mobilisieren, hat für ihn daher eine besondere Priorität. Die wirtschaftliche, politische, humanitäre und Militärhilfe-Unterstützung der Ukraine gehöre zu den wichtigsten Projekten.

Es ist der Tag der Drei-Wort-Vorsätze. Kristersson bringt die sechs Monate an den europäischen Schalthebeln auf die Formel, Schweden wolle die EU „grüner, sicherer, freier“ gestalten. Die sozialdemokratische Fraktionschefin Iratxe Garcia Perez reagiert darauf mit der Forderung, gebraucht werde ein „starkes, gerechtes und chancengleiches“ Europa. Und Weber imponiert das Arbeitsprogramm der schwedischen Mitte-Rechts-Koalition vor allem im wirtschaftlichen Teil, der überschrieben werden könne mit „Jobs, Jobs, Jobs“.

Metsola ist sich sicher, dass mehr Wirtschatswachstum auch durch den klimaschonenden Umbau der europäischen Energiemärkte entfacht werden kann. Auf der Agenda Kristerssons steht weit oben auch eine Verständigung auf eine gemeinsame Migrationspolitik. Da fehle es weniger an Regeln als vielmehr an deren Umsetzung, obwohl die aktuelle Entwicklung an einigen Stellen an die des Jahres 2015 erinnere. Der Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs im Februar zur Migration wird daher mit großen Erwartungen verbunden.