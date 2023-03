Treffen der Justizminister EU will gegen Sanktionsbrecher vorgehen

Steht Deutschland auf der Bremse, wenn es darum geht, das Vorgehen gegen den Bruch von EU-Sanktionen gegen Russland zu vereinheitlichen und zu beschleunigen? Als die EU-Justizminister am Freitag in Brüssel einen „Fortschrittsbericht“ zu dem Vorhaben einer entsprechenden neuen EU-Richtlinie zunächst lediglich zur Kenntnis nehmen wollten, meldete sich Polens Justizminister Zbigniew Ziobro überraschend zu Wort, um eine geharnischte Kritik loszuwerden. Das sei „kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt“, weil die EU in dieser Frage einfach nicht vorankomme. Seit einem Jahr schon führe Russland den Angriffskrieg und töte Zivilisten in der Ukraine. Aber die EU sei immer noch nicht in der Lage, eine Richtlinie zu verabschieden, um die Sanktionen auch „wirklich durchzusetzen“.