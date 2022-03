Tagung der EU-Gesundheitsminister : Europa soll Viertimpfung ab 60 empfehlen

Sozialsenatorin Katja Kipping, Gesundheitsminister Karl Lauterbach und EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides (von rechts) am Montag im Berliner Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge. Foto: dpa/Christoph Soeder

Brüssel Gesundheitsminister Karl Lauterbach will eine europaweite Empfehlung zur zweiten Booster-Impfung für alle Über-60-Jährigen. Für diesen Vorschlag erreichte er in Brüssel die Zustimmung des Gesundheitsministerrates. Der traf sich vor allem, um die Hilfe für verletzte und kranke Ukrainer zu verbessern.

Für vier Millionen Ukrainer sind die akuten Todesgefahren vorerst vorbei. Sie haben in den EU-Staaten eine sichere Aufnahme gefunden - aber noch keine Ruhe. Vor allem die Kinder nicht, die fast die Hälfte aller Flüchtlinge ausmachen. Bei einem Treffen in Brüssel berichteten die Gesundheitsminister der EU-Mitgliedsstaaten von vielen schwer traumatisierten Mädchen und Jungen, die von den Bildern und Erlebnissen des Krieges überfordert seien. „Sie haben ein furchtbares Trauma erlitten“, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Was die Flüchtlinge berichteten, sei herzzerreißend.

Nach ihren Angaben sind bereits über 16.000 ukrainische Patienten in die EU-Mitgliedsländer verlegt worden. Bei weiteren 10.000 laufe dies gerade. Wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in Brüssel berichtete, sind die ersten inzwischen auch in Deutschland angekommen. Auch Minenopfer seien darunter. Er wollte jedoch nicht sagen, ob es sich um verwundete Soldaten oder verletzte Zivilisten handelt. Die Rettungskette laufe von der Ostukraine über die Westukraine in die EU, wo dann die Weiterverteilung durch ein nun aufgebautes Kommunikationssystem laufe. Lauterbach dankte dem polnischen Kollegen Adam Niedzielski für die unbürokratische Handhabung medizinischer Hilfsgütertransporte aus Deutschland in die Ukraine und hob hervor, dass sich viele Ärztinnen und Ärzte in Deutschland gemeldet hätten, um freiwillig in der Ukraine und den Anrainerstaaten akute Hilfe zu leisten.

Polen machte mit zehn weiteren, von der Flüchtlingsaufnahme besonders betroffenen Staaten einen Vorstoß zu einem besonderen Gesundheitsfonds, den die Kommission per Notfallmechanismus bilden könne. Nach den Schätzungen von Niedzielski bräuchten die Mitgliedsstaaten je eine Million Ukraine-Flüchtlinge 50 bis 70 Millionen Euro an Unterstützung nur für die Gesundheitsversorgung. Die Slowakei warnte in Brüssel bereits vor einer absehbaren Überlastung des Gesundheitssystems.

Die Ministerkonferenz befasste sich zugleich mit der Vielzahl an Medikamenten, die jetzt für die Flüchtlingsversorgung nötig seien. Dabei handele es sich vor allem um Impfstoffe gegen Tuberkulose, Polio, Masern, Diphtherie, Tetanus und nicht zuletzt auch Covid-19. Es gebe hier zwar „Impflücken“ bei den Flüchtlingen, doch gingen davon keine zusätzlichen Gesundheitsgefahren für die deutsche Bevölkerung aus, erläuterte Lauterbach. Da die Gesundheitsminister in Brüssel sich auch mit der Frage befassten, was mit den Bergen von Corona-Impfstoffen geschehen soll, die angesichts der extremen Impfmüdigkeit der Bevölkerung entstanden seien, geriet eine verstärkte Impfung der Flüchtlinge umgehend in den Blick.

Lauterbach war zudem mit dem Vorschlag einer europäischen Empfehlung zur vierten Impfung für alle Über-60-Jährigen nach Brüssel gereist. Neue Studien aus Israel belegten, dass mit der zweiten Booster-Impfung die Sterblichkeit in dieser Altersgruppe um 80 Prozent gesenkt werden könne. Die Verfügbarkeit von Impfstoffen, die speziell auf die Omikron-Variante ausgelegt seien, verzögere sich bis zum Herbst. Der September sei hierfür ein „Zielmonat“. Dann aber liege die erste Booster-Impfung für viele bereits ein Jahr zurück und das sei zu lang für einen wirksamen Schutz.

Die Lage sei schlechter als das Gefühl der Menschen. Das zeigten auch die „sehr hohen Sterbezahlen“, so Lauterbach. Er erwartet nach dem Ministerrat von der EU-Kommission, zusammen mit der Arzneimittelbehörde eine europaweite Empfehlung zur Viertimpfung auszusprechen. Dies werde nach seiner Einschätzung „innerhalb kürzester Zeit auf Basis wissenschaftlicher Expertise“ geschehen und auch für Deutschland ein wichtiger Kompass sein. Von der Ständigen Impfkommission wird der zweite Booster derzeit für Über-70-Jährige und Menschen mit Risikofaktoren angeraten.

Angst vor Atomkrieg: Viele wollen Jodtabletten

Welche Sorgen sich die Menschen im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine machen, geht aus einer Mittelung von Emer Cooke, der Geschäftsführerin der europäischen Arzneimittelbehörde EMA, im Ministerrat hervor. Danach sei die Nachfrage nach Jodtabletten stark gestiegen. Derzeit laufe eine Bedarfsabfrage bei den Mitgliedsstaaten, sagte Cooke in Brüssel. Bei einem radioaktiven Fallout als Folge eines schweren Reaktorunglücks oder Einsatz taktischer Atomwaffen verhindern diese Tabletten, dass sich radioaktives Jod in der Schilddrüse ansammelt. Allerdings müssen sie rechtzeitig eingenommen werden. Wie Cooke weiter berichtete, befasst sich ihre Behörde derzeit vermehrt auch mit Alternativ-Medikamenten, um die Behandlung ukrainischer Patienten sicherzustellen, deren aus der Ukraine gewohnten Arzneimittel in der EU nicht zugelassen seien.