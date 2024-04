Kreuze machen Wie füllt man den Stimmzettel für die Europawahl richtig aus?

Am 9. Juni findet in ganz Deutschland die Europawahl statt. Alle Wahlberechtigten haben zwei Optionen, um ihre Stimme abzugeben. Sie können einerseits zwischen 8 und 18 Uhr in den Wahlraum gehen, der auf ihrer Wahlbenachrichtigung angegeben ist. Andererseits können sich auch vorab einen Antrag auf Briefwahl stellen. In jedem Fall erhalten sie den gleichen Stimmzettel. Wir erklären, wie und was mit einem Kreuz bei der Europawahl gewählt wird.