Wahlalter, Stimmzettel, Kandidaten Wie funktioniert die Europawahl 2024 und was ist dieses Mal neu?

In Deutschland treten fast alle großen Parteien bundesweit zur Europawahl an. Es gibt aber keine Pflicht dazu. So macht beispielsweise die CSU immer wieder von der Möglichkeit Gebrauch, eine Liste ausschließlich für den Freistaat Bayern aufzustellen. Die CDU tritt in allen anderen der 15 Bundesländern an. Die Wähler finden also nicht in ganz Deutschland einen Stimmzettel mit den exakt gleichen Parteien vor. Der Wahlvorgang mit einem einzelnen Kreuz bleibt aber unabhängig vom Wohnort immer gleich.