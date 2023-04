Bundeswehr evakuiert Deutsche aus Sudan “Wir nutzen jede Minute“

Annalena Baerbock ist eigens in Berlin geblieben. Die deutsche Außenministerin will jederzeit reaktionsfähig sein, sollte die Lage in Sudan weiter eskalieren. Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist am Sonntag nicht wie ursprünglich geplant in den Regierungsflieger mit Ziel Washington und New York gestiegen. Seine länger geplante USA-Reise hat Pistorius wegen der heiklen Lage in Sudan abgesagt. Der Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in dem afrikanischen Krisenland fordert den Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt an seinem Dienstsitz in Berlin. Wer weiß, welche Wendung und Eskalation diese Mission noch nehmen kann. Am frühen Abend dann treten Baerbock und Pistorius gemeinsam vor die Presse.