Magdeburg : Evangelische Kirche ringt um Positionen zu Krieg und Klima

Magdeburg Sind Waffenlieferungen an die Ukraine richtig oder falsch? Auch um diese Frage geht es bei der Synode der Evangelischen Kirche. Das Kirchenparlament ringt um eine gemeinsame Position.

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ist angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine in der Frage nach Waffenlieferungen uneins. Die Themen Krieg und Frieden, Klimaschutz und der Umgang mit sexualisierter Gewalt stehen im Zentrum der Synode der EKD, die am Sonntag mit einem Gottesdienst im Dom in Magdeburg begann.