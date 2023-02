Parteien : Ex-Bundestagsabgeordneter Bockhahn verlässt die Linkspartei

Rostock Zwischen der Partei Die Linke und ihrem Rostocker Sozialsenator Steffen Bockhahn knirschte es schon länger. Jetzt zog er den Schlussstrich und findet deutliche Worte.

„Putin ist ein Massenmörder“

Die Partei schaffe es nicht einmal, Putin für die mehr als 200.000 getöteten russischen Soldaten anzuprangern. „Putin ist ein Massenmörder, nicht nur an anderen Völkern, sondern sogar an seinem eigenen. Was ist so schwer daran, das zu benennen und sich unmissverständlich abzugrenzen?“, fragte Bockhahn in seiner Erklärung, die den Titel „Nach über 27 Jahren ist Schluss“ trägt.