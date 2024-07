Bundestag Ex-Grünen-Abgeordnete Sekmen von Union begeistert empfangen

Der Grünen-Kreisverband Mannheim wies auf Sekmens Einzug in den Bundestag über die Grünen-Landesliste hin. „Wir fordern deshalb, dass Melis Sekmen ihr Bundestagsmandat abgibt, so dass eine andere Person der gewählten Grünen Liste statt ihr im Bundestag vertreten sein kann“, hieß es in einer Stellungnahme. Die Grünen-Co-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Britta Haßelmann, sagte in Berlin: „Reisende kann man nicht aufhalten.“