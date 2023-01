Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung : So denken die Deutschen über Geschlechtergerechtigkeit

Berlin Die Diskriminierung von Frauen ist weiter allgegenwärtig. Für die Zukunft aber zeichnet sich ein positives Bild, so das Ergebnis einer aktuellen Studie. Wo Deutschland im europäischen Vergleich liegt und was noch besser werden muss.

Von Maarten Oversteegen

Junge Frauen wollen in Deutschland hoch hinaus. Sie zeigen eine deutlich ausgeprägtere Nähe zu Werten wie Erfolgsstreben und Macht im Vergleich zu jungen Männern und sind politisch stark interessiert. Das ist das Ergebnis einer Studie der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung zum Thema Repräsentation und Partizipation von Frauen in Europa, die unserer Redaktion exklusiv vorliegt.

„Junge Frauen sind in Deutschland besonders erfolgsorientiert — und sie haben den Anspruch, politisch mitzugestalten. Das sollte sich noch stärker in paritätischer Partizipation niederschlagen“, sagt Politikwissenschaftler Dominik Hirndorf, Autor der Studie. Fünf Länder hat er für seine Analyse betrachtet, neben Deutschland Italien, Schweden, Kroatien und Polen. Zwar wird in allen Staaten die Diskriminierung von Frauen als großes oder sehr großes Problem wahrgenommen. Doch die Unterschiede sind gewaltig: In Italien sehen 86 Prozent darin ein großes oder sehr großes Problem, in Deutschland nur 50 Prozent.

Die finanzielle Ungleichheit zwischen den Geschlechtern bewegt ebenfalls viele Menschen in Europa: Der Aussage, dass Frauen häufig finanziell von ihrem Partner abhängig sind, wird mehrheitlich zugestimmt. In Kroatien stimmen sogar 72 Prozent der Befragten zu, in Deutschland knapp die Hälfte (48 Prozent). Nur in Schweden findet sich keine mehrheitliche Zustimmung (40 Prozent). Genderbasierte Klischees sind verbreitet: Frauen kümmern sich um Haushalt und Kinder, Männer verdienen das Geld. Jedoch stimmt nur selten eine Mehrheit bei stereotypen Geschlechteraussagen zu. Ältere Menschen und Personen mit niedrigem Bildungsabschluss folgen diesen häufiger.

Die Diskussion über Benachteiligungen gefällt derweil längst nicht jedem: Nur 49 Prozent der Befragten in Deutschland stimmen der Aussage zu, dass die Debatte die Gesellschaft besser macht — in Schweden sind es 81 Prozent. Wenig verwunderlich also, dass sich in dem skandinavischen Land 39 Prozent als feministisch einschätzen, in Deutschland gaben das nur 27 Prozent an. „In einigen Fragen sind uns die Schweden voraus. Allerdings sieht man auch, dass die deutsche Gesellschaft im Vergleich zu osteuropäischen Ländern schon stärker für das Thema Geschlechtergerechtigkeit sensibilisiert ist“, sagt Dominik Hirndorf, Referent für Wahl- und Sozialforschung.

Vor allem in der Politik müssten Frauen noch einflussreicher werden. Im Bundestag sind nur 35 Prozent der Abgeordneten weiblich, in Schweden 46 Prozent. „Dass sich die Bundesregierung beispielsweise für eine paritätische Besetzung des Kabinetts entschieden hatte, kann ein Signal senden. Diese sichtbaren Orte der Repräsentation sind wichtig, weil die Gesellschaft darüber spricht. Mittlerweile setzen sich fast alle politischen Parteien das Ziel, ihre Ämter und Listen paritätischer zu besetzen. Einen Beitrag können Veränderungen der kulturellen und strukturellen Rahmenbedingungen leisten, etwa die Vereinbarkeit von Mitarbeit und Familie“, sagt Hirndorf.

Knapp ein Jahr nach der Merkel-Ära sagen noch immer sechs Prozent der Deutschen, dass Männer aufgrund ihres Geschlechts besser geeignet seien für das Amt des Regierungschefs — in Polen sind es fünf, in Schweden zwei Prozent. Ein noch deutlicheres Bild offenbart sich beim Beruf des Bundeswehrgenerals: Nur 59 Prozent der Deutschen geben an, dass die Geschlechter gleich gut geeignet sind. In Polen glauben das 35 Prozent, in Schweden 94 Prozent.