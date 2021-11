Corona-Pandemie : Experten: Mehr und schneller impfen

Berlin Die Corona-Zahlen steigen auf Rekordwerte. Wie kann Schlimmeres verhindert werden? Eine Expertengruppe aus verschiedenen Fachrichtungen hat dazu jetzt ein Papier mit Strategien vorgelegt.

Angesichts rasch wachsender Fallzahlen und einer großen Impflücke dringt eine Expertengruppe in der Corona-Pandemie auf ein erhebliches Beschleunigen des Impftempos.

Sie bringt für den Fall einer akuten Überlastung des Gesundheitssystems auch kurze, aber intensive Maßnahmen zum Herunterfahren der Kontakte ins Spiel. Die Gruppe um Physikerin Viola Priesemann nutzt in einem veröffentlichten Winter-Strategiepapier nicht den Begriff Lockdown und betont, dass Schulschließungen nur ein letzter Schritt zur Entlastung der Kinder- und Jugendmedizin sein dürften. Die Experten regen jedoch an, für den Notfall ein Maßnahmenbündel zu planen, das sie „Not-Schutzschalter“ oder „Not-Aus“ nennen.

Im Papier sind als Maßnahmen für eine solche Auszeit genannt: Home-Office und engmaschige Testpflicht am Arbeitsplatz, verkleinerte Gruppen in Kindergärten und Schulen, (Teil-)Schließung von Geschäften, Restaurants, Dienstleistungen und Veranstaltungen, generell deutliches Reduzieren von Kontakten in der Arbeitswelt, der Öffentlichkeit und im Privaten. Es sei wichtig, einen solchen Schritt frühzeitig zu planen und „so stark wie möglich durchzuführen, damit sich der Aufwand überproportional auszahlt“, hieß es im Papier, über das zuerst „Die Zeit“ (online) berichtete. Halbherziges Vorgehen habe nicht den erwünschten Effekt. Der Lockdown light im vorigen Winter etwa sei weder effektiv noch zielführend gewesen, heißt es.