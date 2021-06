Folgen des Klimawandels : Extremwetter in Deutschland: Klimaexperten fordern Intervention von Politik

Berlin Starkregen und Unwetter in Deutschland, extreme Hitze in Nordamerika -

Auf heiße Tage sind heftige Starkregenfälle und schwer Unwetter gefolgt. In Teilen Deutschland haben die Wetterlagen mit überschwemmten Straßen, davon geschwemmten Autos und volllaufenden Kellern großes Chaos verursacht. Angesichts dieser Extremwetterereignisse forderten Klimaforscher und Aktivisten die Politik zum entschiedeneren Kampf gegen den Klimawandel auf. Der Extremwetterforscher Peter Hoffmann vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung (PIK) spricht von einer Veränderung, die sich in den kommenden Jahren noch fortsetzen dürfte. Die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer von der Fridays-for-Future-Bewegung (FfF) fordert die Politik dazu auf, die Klimakrise als solche anzuerkennen.

„Wetterlagen, die uns früher noch erträgliche Sommertemperaturen oder einen ersehnten Landregen beschert haben, wandeln sich. Und das spüren wir in der zunehmenden Intensität und Andauer von Hitzewellen und Starkregentagen“, sagte PIK-Klimaforscher Hoffmann. Während es früher im Schnitt eine Hitzewelle von vier Tagen pro Sommer in Deutschland gegeben habe, seien heute im Schnitt bereits zwei solcher Hitzewellen zu beobachten; in den extremen Sommern wie in den Jahren 2018 und 2019 seien es sogar drei oder mehr Hitezwellen. Hoffmann sprach von einer Entwicklung, die sich in den kommenden Jahrzehnten „sehr wahrscheinlich weiter fortsetzen wird“. Zugleich aber machte er deutlich, dass sich diese Entwicklung langfristig „durch weitreichende Klimaschutzmaßnahmen begrenzen“ ließe. Lokale Unwetter „mit hohem Schadenspotential“ können überall in Deutschland auftreten.