Fachkräftemonitor der Bertelsmann Stiftung : Drei Viertel der Unternehmen brauchen mehr Fachkräfte

Fachkräfte fehlen in nahezu allen Bereichen. Vor allem aber in der Kranken- und Altenpflege, im Bau und im Handwerk, in der Industrie und Logistik sowie im Tourismus. Foto: dpa/Jan Woitas

Berlin 73 Prozent der Unternehmen in Deutschland haben aktuell einen Personalmangel. Gleichzeitig suchen jedoch nur 17 Prozent der Betrieb nach Fachkräften im Ausland. Dies ergab eine Befragung für den neuesten Fachkräftemonitor der Bertelsmann Stiftung. Warum Unternehmen bislang so wenig Mitarbeiter aus dem Ausland einstellen.

Der Fachkräftemangel in Deutschland steigt zunehmend: 73 Prozent der Unternehmen berichten aktuell von Personalengpässen. 2021 klagten noch 66 Prozent über fehlendes Personal. 2020 waren es erst 55 Prozent. Das zeigen die Ergebnisse einer repräsentativen Civey-Befragung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. „Der Personalmangel tritt mittlerweile in fast allen Berufen, Branchen und Regionen auf. Unsere Wirtschaft verliert dadurch zunehmend an Dynamik“, sagt Susanne Schultz, Expertin für Migrationspolitik der Bertelsmann Stiftung.

Besonders hoch ist der Bedarf an Personen mit einer Berufsausbildung: 58 Prozent der befragten Unternehmen beklagen hier Engpässe. Akademiker fehlen bei rund 30 Prozent der Firmen. Zudem zeigt sich, dass häufiger große Unternehmen mit mindestens 250 Beschäftigten von einem Fachkräftemangel betroffen sind. Am deutlichsten fehlen Beschäftigte mit Berufsausbildung in Sachsen, Bayern, Rheinland-Pfalz und den ländlichen Regionen. Der größte Bedarf an Akademikern besteht in städtischen Ballungsräumen.