Ampel-Pläne in der Kritik Bundestag streitet über Fachkräfteeinwanderung

„Dass gerade diejenigen, denen Deutschland angeblich ganz besonders am Herzen liegt, sich noch immer gegen zusätzliche Einwanderung wehren, ist absurd“, sagte Dagmar Schmidt, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, unserer Redaktion. Das schade in erster Linie der deutschen Wirtschaftskraft und gefährde den Wohlstand des Landes. „Wenn wir im Werben um ausländische Fachkräfte nicht deutlich besser werden, dann wird hier vieles nicht mehr so zuverlässig funktionieren, wie wir es kennen", so Schmidt. Die Ampel schaffe ein modernes Einwanderungsrecht, das allen Menschen, die in Deutschland arbeiten, studieren oder eine Ausbildung machen wollen, willkommen heiße.