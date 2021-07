Umfrage unter Unternehmen : Fachkräftemangel bleibt das größte Problem der Firmen

Berlin Der demografische Wandel wird in den kommenden Jahren zu einem erheblichen Rückgang des Fachkräfteangebots in Deutschland führen. Die Auswirkungen dieses Mangels sind für die Firmen dramatisch.

So antworteten 24,7 Prozent der 1268 im Dezember 2020 befragten Unternehmen, dass der Stellenwert der Fachkräftesicherung für ihr Unternehmen in den kommenden fünf Jahren sehr groß ist. Weitere 43,1 Prozent bezeichneten die Bedeutung als eher groß.

Vor allem für größere Unternehmen hat die Fachkräftesicherung eine hohe Bedeutung. Um die Veränderungsprozesse bewältigen zu können, wünschten sich die befragten Unternehmen zusätzliche Investitionen des Staates in Bildung, höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie die Gewinnung qualifizierter Zuwanderer, heißt es in der Studie.

Die IW-Forscher fordern, die Kompetenzen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) an den Schulen zu fördern. So müsse es es Förderprogramme und zusätzliche Stellen an Schulen für „Chancenbeauftragte“ geben, die sich um Kompetenzen und Fortbildung in diesen Bereich kümmern. Allein für diese Stellen rechnet das IW mit Kosten von vier Milliarden Euro.