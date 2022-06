Bundesweiter Warntag : Faeser: Am 8. Dezember testen wir alle Warnsysteme

Berlin Nach dem Ende des kalten Krieges wurden in Deutschland viele Warnsysteme demontiert, die heute angesichts von Hochwasser-Notlagen und Bränden fehlen. Die Innenministerin will nun wieder aufstocken.

Am 8. Dezember werde es deshalb einen bundesweiten Warntag geben, bei dem erstmals eine Testwarnmeldung in der höchsten Warnstufe an Mobilfunkendgeräte in Deutschland ausgesandt werden soll. Für eine effektive, verlässliche Warninfrastruktur brauche es neben dieser Warnung per Cell Broadcasting aber auch andere Kanäle. „Beim bundesweiten Warntag werden wir daher alle in Deutschland genutzten Warnsysteme inklusive der Sirenen erproben“, kündigte Faeser an.