Bekämpfung online und offline Faeser will Rechtsextremisten behandeln wie kriminelle Banden

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sitzt am Dienstag neben Haldenwang, als der am Dienstag in Berlin über die aktuellen Entwicklungen spricht. Sie will Entschlossenheit demonstrieren und kündigt ein Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus an. „Wir wollen rechtsextremistische Netzwerke zerschlagen, ihnen ihre Einnahmen entziehen und ihnen die Waffen wegnehmen“, sagt sie. Rückenwind dafür verspürt sie durch die vielen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, die es seit Wochen bundesweit gibt. „Dass im Moment so viele Menschen Gesicht zeigen gegen den Hass und für die Demokratie, das ist Ermutigung und Auftrag zugleich“, betont Faeser.