Innere Sicherheit Faeser über Messer: „Sechs Zentimeter ist okay“

Am Wochenende war bekanntgeworden, dass Faeser angesichts einer Zunahme von Messerangriffen das Waffenrecht verschärfen will. In der Öffentlichkeit sollen Messer demnach nur noch bis zu einer Klingenlänge von sechs Zentimetern statt bisher zwölf Zentimetern mitgeführt werden dürfen. Für gefährliche Springmesser wolle sie ein generelles Umgangsverbot schaffen, hatte sie der „Bild am Sonntag“ gesagt. Entsprechende Waffenrechtsänderungen werde man in Kürze vorlegen.