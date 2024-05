Parteien Faeser verurteilt Störaktion gegen Göring-Eckardt

„Solche Einschüchterungsversuche haben nichts mehr mit demokratischem Protest zu tun“, schrieb Faeser in der Plattform X (früher Twitter). „Wir sollten nie vergessen, wo politische Aggression hinführen kann. Der zunehmenden Verrohung müssen sich alle Demokraten entgegenstellen.“ Demonstranten hatten das Auto der Grünen-Politikerin nach einer Partei-Veranstaltung am Samstag in Ostbrandenburg bedrängt und sie an der Abfahrt gehindert.