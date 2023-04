Landtagswahl Faeser will erst spät in hessischen Wahlkampf starten

Bundesinnenministerin Nancy Faeser will als SPD-Spitzenkandidatin erst spät in den hessischen Landtagswahlkampf starten. „Heute ist nicht die Zeit für Wahlkampf. Noch immer führt Russland den schrecklichen Krieg gegen die Ukraine, mit dessen Auswirkungen wir umgehen müssen“, teilte Hessens SPD-Chefin der Deutschen Presse-Agentur mit. „Der Wahlkampf wird sehr kompakt in den letzten Wochen vor der Wahl stattfinden.“ Diese ist am 8. Oktober terminiert.