Recherche : Faktencheck: AKW-Weiterbetrieb von vielen Faktoren abhängig

Der Weiterbetrieb von Atomkraftwerken ist noch so einfach, wie manch ein Politiker glauben machen will. Foto: Armin Weigel/dpa

Berlin Manch Politiker stellt es sich einfach vor: Auf Knopfdruck Atomkraftwerke weiterlaufen lassen - und die Probleme in der Gaskrise wären kurzzeitig gelöst. Doch so leicht ist es nicht.

Die Atomkatastrophe von Fukushima vor elf Jahren scheint schon weit weg. In Zeiten des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der deutschen Angst vor einem Energieengpass setzen einige Parteien wieder auf die Atomkraft. Wie sinnvoll ist es, die Meiler länger zu betreiben?

Behauptung: Die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke (AKW) können einfach weiter am Netz bleiben, um Versorgungsengpässe auszugleichen.

Bewertung: Nein, so einfach ist es nicht.

Um welche AKW geht es?

Die drei Kernkraftwerke Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 müssen nach aktuell geltendem Recht spätestens am 31. Dezember 2022 abgeschaltet werden. An der Nettostromerzeugung in Deutschland sind sie nach Angaben des Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme im laufenden Jahr mit bislang 17,8 Terawattstunden (TWh) zu 6,4 Prozent beteiligt (Stand: 21. Juli, 12.30 Uhr).