Ärger um Wagenknecht Linke im Dilemma der Abhängigkeit

Was sollten sie nur machen im Vorstand der Linkspartei? Da kursieren seit Monaten Spekulationen darüber, dass Sahra Wagenknecht eine eigene Partei gründen will. Jene Star-Linke, die sich in der Bevölkerung und an ihrer Parteibasis großer Beliebtheit erfreut. Die aber bereits angekündigt hat, bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr für die Linke kandidieren zu wollen, die im Parlament oft mit Abwesenheit glänzt und die bestätigt hat, dass sie in Gespräche für die Neugründung einer Partei eingebunden ist. Bis Jahresende will Wagenknecht sich entscheiden – was mit Blick auf mehrere Landtagswahlen vor allem in ostdeutschen Bundesländern im kommenden Jahr möglicherweise kein zufällig gewählter Zeitpunkt ist.