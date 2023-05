Familienministerin Paus zu Ampel-Zwist, Haushalt und neuen Projekten „Es kommt ganz besonders auf den Kanzler an“

Paus Wir Grüne standen zwar schon besser da. Aber zu dieser Momentaufnahme gehört auch, dass wir als einzige Regierungspartei in den Umfragen nicht unter unserem Ergebnis der Bundestagswahl liegen. Und in Schleswig-Holstein haben wir bei den Kommunalwahlen zeitgleich mit der Bremen-Wahl auch gut zugelegt. In einer Übergangszeit gibt es immer Verunsicherung bei den Menschen. Das gilt auch beim Klimaschutz, wenn es konkret wird. Beispielsweise gab es in der Vergangenheit viel Skepsis bei Solaranlagen. Heute freuen sich viele, dass der Sonnenschein sich auch positiv auf ihr Konto auswirkt. Wenn sich die aktuellen Debatten wieder versachlichen, wird sich das auch bei den Grünen bemerkbar machen. Ich bin zuversichtlich, dass wir schon im Herbst bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern grüne Erfolge sehen werden.