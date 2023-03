Gleichstellung : Familienministerin: „Wir leben nach wie vor im Patriarchat“

Berlin Der morgige „Equal Pay Day“ soll ein Schlaglicht auf die Ungleichheiten bei der Bezahlung von Männern und Frauen werfen. Im Vorfeld zieht Bundesfamilienministerin Paus eine Verbindung zum Patriarchat.

Paus äußerte sich vor dem „Equal Pay Day“ am 7. März. An dem Tag wird auf Ungleichheiten bei der Bezahlung von Männern und Frauen hingewiesen und die Dringlichkeit betont, solche Zustände zu überwinden. Am Mittwoch ist Internationaler Frauentag.