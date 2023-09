Umstrittene Aktion der „Letzten Generation“ Nach Farbattacke: Das Brandenburger Tor soll Mittwoch wieder sauber sein

Die Klimaaktivisten von der „Letzten Generation“ ließen sich von der Kritik an ihrer Aktion nicht beirren. Am Montagvormittag blockierten Mitglieder der Gruppe den Verkehr an mehr als 20 Stellen in der Hauptstadt. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit mehr als 500 Einsatzkräften präsent. Die „Letzte Generation“ hatte zuvor angekündigt, in Berlin vorerst in einen unbefristeten Protest zu treten.