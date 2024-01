Koalition FDP-Mitgliederbefragung lässt Ampel-Parteien aufatmen

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai schrieb in einer Mitteilung: „Noch nie haben sich so viele Parteimitglieder an einem innerparteilichen Meinungsbildungsprozess der FDP beteiligt.“ Die Befragung habe deutlich gemacht, dass die Partei „Verantwortung für unser Land tragen und gestalten“ will. Die Mitglieder wünschten sich „eine klare liberale Handschrift in der Regierungspolitik“.