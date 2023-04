FDP-Bundesparteitag in Berlin Lindners Spagat zwischen Abgrenzung und Loyalität

Seit dem Start der Regierung hat die FDP insgesamt fünf Landtagswahlen verloren. In drei Ländern scheiterte sie an der Fünf-Prozent-Hürde, in zweien, darunter in Nordrhein-Westfalen, flog sie aus der Regierung. Lindner hatte danach angekündigt, die FDP in der Ampel-Regierung sichtbarer machen zu wollen. Mit Verhandlungserfolgen beim Verbrennungsmotor oder im jüngsten Marathon-Koalitionsausschuss, in welchem die FDP den Bau von 145 Autobahnprojekten gegen den Willen der Grünen durchsetzte, ist ihr das gut gelungen. Überhaupt gehören die Autofahrer zum Kern der FDP-Klientel, wie Lindner auch an anderer Stelle deutlich macht: Eine Reform der Besteuerung von Dienstwagen, von den Grünen zur Haushaltskonsolidierung vorgeschlagen, kommt für ihn ebenso wenig infrage wie spätere Fahrverbote.