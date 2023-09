Bundestag FDP-Politiker fordert Entscheidung über Georgien und Moldau

Der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle verlangte im „Münchner Merkur“, noch vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen am 8. Oktober im Parlament die Verschärfung zu beschließen. „Es ist keinem Menschen zu vermitteln, dass eine solche Maßnahme, über die sich fast alle einig sind, monatelang hin und her diskutiert wird und wir nicht zu Potte kommen. Diese Einstufung würde sofort entlastend wirken.“ Bis zum 8. Oktober gibt es noch zwei Sitzungswochen des Bundestags.