Familienministerin Paus spricht von „technischem Klärungsbedarf“ FDP verhindert Kabinettsbeschluss zur Kindergrundsicherung

Der Kabinettsbeschluss sei wegen zweier Details kurzfristig verschoben worden, hieß es im Familienministerium. So hatte das SPD-geführte Arbeitsministerium darum gebeten, in den Gesetzentwurf aufzunehmen, dass Asylbewerber pro Kind ab 2025 weiterhin 20 Euro zusätzlich bekommen. Begründung: Der in der Pandemie eingeführte Corona-Sofortzuschlag von 20 Euro für alle Kinder wird gestrichen, Kinder von Asylbewerbern würden dadurch schlechter gestellt, was SPD und Grüne verhindern wollen. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat diesen Passus im Gesetz jedoch nicht akzeptiert. Die Regelung sei deshalb jetzt wieder aus dem Gesetzentwurf herausgenommen worden, so das Familienministerium.