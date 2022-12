Debatte in der Ampel-Koalition : FDP verteidigt Vorstoß zu Absenkung der Einkommensteuer

Debatte in der Ampel-Koalition

Berlin Finanzminister Lindner (FDP) hatte Steuersenkungen ins Gespräch gebracht, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu erhöhen. Darüber ist ein Koalitionsstreit entbrannt, SPD und Grüne wollen Reiche stärker zur Kasse bitten – die Liberalen halten dagegen.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat im Koalitionsstreit um die Steuerpolitik den Kurs seiner Partei verteidigt. „Mit der FDP wird es keine Steuererhöhungen geben. In der aktuellen Krisenlage wäre es grundfalsch, Steuern zu erhöhen oder neue Steuern einzuführen“, sagte Djir-Sarai unserer Redaktion. „Wir müssen alles unterlassen, was die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes weiter schwächt und die wirtschaftliche Erholung hemmt.“ Energiekrise, Inflation, Bürokratie, Fachkräftemangel und eine jahrelang vernachlässigte Infrastruktur würden die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands unter Druck setzen. „Deutschland ist zudem bereits ein Hochsteuerland. Vor diesem Hintergrund die Steuern zu erhöhen würde einen bestehenden Standortnachteil noch weiter verschärfen“, so Djir-Sarai.