Kabinett FDP will nach Bürgergeld-Erhöhung auch Steuersenkungen

Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatte zuletzt in der Haushaltsdebatte im Bundestag aber bereits einen größeren Schritt gefordert und von möglichen zusätzlichen Entlastungen in Höhe von rund 1,9 Milliarden Euro gesprochen. Mit einer Anhebung unterstütze man „die arbeitenden Menschen, die unseren Sozialstaat überhaupt erst am Laufen halten“, sagte Djir-Sarai.