Corona-Vorkehrungen : Lehrer befürchten verbockten Schulstart

Ein Luftfiltergerät in einem Klassenraum eines Gymnasiums in Oldenburg. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Berlin Werden die Schulen erneut nicht pandemiefest sein, wenn der Unterricht wieder startet? Die FDP fordert, die Vorbereitungen jetzt zu schaffen, damit die Schulen nicht wieder in den Lockdown müssen. Doch die Kultusminister tagen erst wieder im Oktober.

In drei Wochen enden in den ersten Bundesländern bereits die Sommerferien, Anfang September sollen alle elf Millionen Schüler wieder in ihren Klassen sitzen. Doch erst im Oktober beraten die Kultusminister darüber, wie es in der Pandemie nun weitergehen soll. Diese Terminierung findet die Unionssprecherin im Bundestags-Kulturausschuss „äußerst problematisch“. Gerade jetzt, sollten die Verantwortlichen und die Schulen alles dafür tun, dass der Präsenzunterricht nach den Ferien wieder regulär stattfinden könne, verlangt Elisabeth Motschmann.