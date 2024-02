100 Jahre „Reichsbanner“ Felgentreu: Wachsam sein und abwehrbereit

Der Vorsitzende des vor 100 Jahren gegründeten Bündnisses „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“, Fritz Felgentreu, hat zu einem entschlossenen Engagement für die Verteidigung der Demokratie aufgerufen. „Die Demokratie ist nie so gefestigt, dass man darauf verzichten könnte, etwas für ihren Schutz zu tun“, warnte der langjährige SPD-Verteidigungsexperte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Die Lage in Deutschland sei nicht wie im Jahr 1933. „Aber auch in unserer Zeit ist die Demokratie bedroht. Auch in unserer Zeit hat sie Feinde. Und dem Gegenüber wachsam zu sein und abwehrbereit, das ist die entscheidende Lektion aus der Geschichte des Reichsbanners.“