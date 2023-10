Migration Feste Grenzkontrollen auf breiter Front - Kritik der GdP

An der A 17 in Sachsen wurde am Montag laut Bundespolizei ein Syrer aufgegriffen, der sieben Landsleute in seinem Fahrzeug nach Deutschland geschleust haben soll. Außerdem griff die Bundespolizei zehn Menschen auf, die am Rand der A 17 zu Fuß in Richtung Kontrollstelle unterwegs waren. In Mecklenburg-Vorpommern überprüft die Bundespolizei seit Montag am Grenzübergang Pomellen an der A 11 den Einreiseverkehr aus Polen durchgängig mit einer festen Kontrolle. Sie begann auch an der Grenze zwischen Bayern und Tschechien mit stationären Kontrollen.