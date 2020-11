Anschläge gegen „Rechte“ : Festnahme und Razzien bei Linksextremisten

Karlsruhe Durchsuchungen bei mutmaßlichen Linksextremen: Die Bundesanwaltschaft hat zehn Leute im Visier - eine 25-Jährige ist nach Überfällen auf mutmaßlich Rechtsextreme in U-Haft.

Nach Anschlägen gegen „Rechte“ hat die Bundesanwaltschaft in Leipzig eine mutmaßliche Linksextremistin festnehmen lassen. Wie die oberste Anklagebehörde am Freitag in Karlsruhe mitteilte, ist die 25-jährige Deutsche in U-Haft.