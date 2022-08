Bürgschaft : Finanzbeamte: Keine Kenntnis von gelöschten „Cum-Ex“-E-Mails

Hamburg Hinweise aus der Ermittlungsakte der Kölner Staatsanwaltschaft bringen neuen Schwung in den „Cum-Ex“-Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft gebracht.

Auch der früher für die in den Skandal verwickelte Warburg Bank zuständige Abteilungsleiter verneinte, als er vom Ausschussvorsitzenden Mathias Petersen gefragt wurde, ob er von einer entsprechenden Anweisung im Zusammenhang mit dem PUA wisse.

Laut den Vertretern von CDU und Linken wurde ein solcher Verdacht in jüngst aus Köln übermittelten Ermittlungsakten der dortigen Staatsanwaltschaft deutlich, die im Zusammenhang mit „Cum-Ex“-Geschäften der Warburg Bank unter anderem gegen eine Hamburger Finanzbeamtin ermittelt. Wie ein entsprechender Verdacht der Staatsanwaltschaft zustande gekommen sein könnte, wisse sie nicht, sagte die 69-Jährige frühere Chefin der Steuerverwaltung.

„Teuflischer Plan“ aufgegangen

Eine Anweisung zum Löschen von Dokumenten oder E-Mails habe sie nicht gegeben. „Ganz im Gegenteil. Irgendwann habe ich die Kollegen gebeten, dass sie darauf achten sollten, dass wir eine saubere langwierige Aktenführung haben.“ Hinsichtlich der in den „Cum-Ex“-Skandal verwickelten Warburg Bank sei ihr schon 2016 klar gewesen, „dass wir auf einen Untersuchungsausschuss zulaufen“.

Rätsel gebe ihr auch eine Whatsapp-Nachricht der für die Warburg Bank zuständigen Finanzbeamtin an eine Kollegin auf, in der diese den Kölner Ermittlungen zufolge geschrieben hatte, ihr „teuflischer Plan“ sei aufgegangen - nur Stunden nach der Entscheidung für den Verzicht auf eine Steuerrückforderung von 47 Millionen Euro gegen die Bank im November 2016. „Das frage ich mich auch, was das soll“, sagte ihre Ex-Chefin. „Das irgendjemand im Zusammenhang mit diesem Fall große Freude empfunden hat, konnte ich nicht wahrnehmen.“